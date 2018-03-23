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США объявили борьбу с государственными СМИ России
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Науэрт: госдеп США намерен бороться с государственными СМИ России, Китая и Ирана 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Исполняющая обязанности замгоссекретаря США Хезер Науэрт заявила, что среди главных приоритетов американского госдепа — борьба с государственными СМИ России, Китая и Ирана. Этим будет заниматься подразделение The Global Engagement Center. "Это будет часть моей работы", — пообещала Науэрт и добавила, что борьба с пропагандой, исходящей от ряда государств, это "очень серьезный вопрос".
Чиновница поблагодарила конгресс за выделение The Global Engagement Center дополнительных 40 миллионов долларов на эти цели, передает РИА Новости. Средства, по словам Науэрт, будут потрачены на дерадикализацию, борьбу с экстремизмом и пропагандой.
Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект о борьбе с иностранной пропагандой. Предполагается обязать государственные СМИ отчитываться перед Федеральной комиссией по коммуникациям. Публикуемые материалы должны сопровождаться пометкой, что данное СМИ спонсируется тем или иным государством. В эфире телеканала такая пометка должна появляться раз в час. Под влияние закона не попадут каналы BBC и France 24, так как они, хотя и финансируются государством, считаются "редакционно независимыми".
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