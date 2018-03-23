США начнут борьбу с государственными СМИ России

Науэрт: госдеп США намерен бороться с государственными СМИ России, Китая и Ирана

Китая и Исполняющая обязанности замгоссекретаря США Хезер Науэрт заявила, что среди главных приоритетов американского госдепа — борьба с государственными СМИ России Ирана . Этим будет заниматься подразделение The Global Engagement Center. "Это будет часть моей работы", — пообещала Науэрт и добавила, что борьба с пропагандой, исходящей от ряда государств, это "очень серьезный вопрос".

Чиновница поблагодарила конгресс за выделение The Global Engagement Center дополнительных 40 миллионов долларов на эти цели, передает РИА Новости . Средства, по словам Науэрт, будут потрачены на дерадикализацию, борьбу с экстремизмом и пропагандой.

Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект о борьбе с иностранной пропагандой. Предполагается обязать государственные СМИ отчитываться перед Федеральной комиссией по коммуникациям. Публикуемые материалы должны сопровождаться пометкой, что данное СМИ спонсируется тем или иным государством. В эфире телеканала такая пометка должна появляться раз в час. Под влияние закона не попадут каналы BBC и France 24, так как они, хотя и финансируются государством, считаются "редакционно независимыми".