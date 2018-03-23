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Премьер Италии призвал не закрывать диалог с Россией из-за «дела Скрипаля»
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Премьер Италии призвал не закрывать диалог с Россией из-за «дела Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
РИМ, 23 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Италия солидарна с позицией Евросоюза в связи с отравлением бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, но призывает сохранять «необходимое пространство для диалога» с Россией, заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони.
Главам государств и правительств 28 стран-членов ЕС в первый день встречи в верхах в Брюсселе потребовалось более трех часов дебатов, чтобы выработать общий ответ на инцидент в Солсбери. В итоговом заявлении Евросовета говорится, что лидеры ЕС согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.
"Италия четко выразила свое согласие с принятым заявлением, присоединяясь к словам солидарности с Великобританией, но одновременно подчеркивает необходимость того, чтобы эта позиция и это осуждение, во-первых, не привели бы к эскалации и, во-вторых, не закрыли бы необходимое пространство для диалога с Россией, которое особенно важно для нынешнего геополитического момента", — заявил Джентилони по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Трансляция его пресс-конференции велась на Youtube-канале правительственного дворца Киджи.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее Джентилони в телефонном разговоре с британской коллегой Терезой Мэй заявил, что Италия поддерживает требования Британии к РФ в связи с отравлением Скрипаля. Тогда он подтвердил осуждение эпизода с итальянской стороны и заявил о «полной солидарности» с британскими властями, выразив уверенность, что «они смогут найти и наказать виновных в деянии, в котором речь практически идет об использовании химического оружия».
Подробнее о нервно-паралитическом веществе А-234 читайте в справке РИА Новости >>
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