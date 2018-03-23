Трамп в шутку посоветовал самому себе «не избираться в президенты»

Об этом американский лидер сказал на «Саммите будущего поколения», на котором молодые американцы общались с представителями Белого дома.

Один из участников спросил Трампа, что бы он посоветовал самому себе в 25-летнем возрасте.

"Не избираться в президенты", — пошутил Трамп.

Он также добавил, что был более популярен в СМИ до своего избрания президентом.

Ранее Трамп пошутил о своем импичменте.