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Трамп в шутку посоветовал самому себе «не избираться в президенты»
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Трамп в шутку посоветовал самому себе «не избираться в президенты» 

Газета.Ru 45 минут назад
Президент США Дональд Трамп посоветовал бы самому себе в молодости не избираться на пост главы государства, сообщает CNN.
Об этом американский лидер сказал на «Саммите будущего поколения», на котором молодые американцы общались с представителями Белого дома.
Один из участников спросил Трампа, что бы он посоветовал самому себе в 25-летнем возрасте.
"Не избираться в президенты", — пошутил Трамп.
Он также добавил, что был более популярен в СМИ до своего избрания президентом.
Ранее Трамп пошутил о своем импичменте.
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