Эксперт оценил план Лондона убедить союзников в ЕС выслать российских дипломатов

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с НСН оценил план Лондона убедить союзников в Евросоюзе выслать российских дипломатов, о котором сообщили СМИ. «Безусловно, на уговоры Великобритании могут поддаться страны Восточной Европы, где сильны антироссийские настроения — Польша , страны Прибалтики, вероятно, Румыния », — заявил эксперт.

Он также не исключил, что к обвинениям против России присоединится ряд малых стран Западной Европы и Скандинавии, где присутствует британское влияние.

Дании, Швеции. В частности, по словам Фененко, речь может идти о Нидерландах

«Я не думаю, что ЕС расколется по этому вопросу на два лагеря, всерьёз ссориться с англичанами ради России в Европе не будет никто», — добавил он.