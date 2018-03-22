Эксперт оценил план Лондона убедить союзников в ЕС выслать российских дипломатов 

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с НСН оценил план Лондона убедить союзников в Евросоюзе выслать российских дипломатов, о котором сообщили СМИ. «Безусловно, на уговоры Великобритании могут поддаться страны Восточной Европы, где сильны антироссийские настроения — Польша, страны Прибалтики, вероятно, Румыния», — заявил эксперт.
Он также не исключил, что к обвинениям против России присоединится ряд малых стран Западной Европы и Скандинавии, где присутствует британское влияние.
В частности, по словам Фененко, речь может идти о Нидерландах, Дании, Швеции.
«Я не думаю, что ЕС расколется по этому вопросу на два лагеря, всерьёз ссориться с англичанами ради России в Европе не будет никто», — добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру королевства и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.