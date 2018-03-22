Министр по национальной политике Чечни заявил, что выборы в регионе прошли без нарушений

ГРОЗНЫЙ, 22 марта. / ТАСС /. Голосование на выборах президента РФ в Чечне прошло без нарушений, это признали наблюдатели от партий и общественных объединений, заявил ТАСС в четверг министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

"Никаких таких нарушений, и это признали наблюдатели — представители от всех партий и других общественных объединений — не было", — сказал Умаров.

Он отметил, что воспринимает «всяческую критику по прошествии нескольких дней после выборов как забавное проявление пораженческих настроений». «Это естественно, часто практикуется в международной практике», — отметил министр.