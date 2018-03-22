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В Финляндии назвали условия для новых санкций против РФ
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Премьер Финляндии назвал условия введения санкций по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Vesa Moilanen, Lehtikuva via AP
Введение новых ограничительных мер против Российской Федерации из-за "дела Скрипаля" возможно только после проведения полного расследования произошедшего в Солсбери, отметил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Мы осудили события в Солсбери, это ясно, в этом случае Финляндия действует также, как и остальные страны ЕС. Но пока неясно, какие меры следует принять в дальнейшем. О возможных новых санкциях можно говорить только после проведения расследования. Надо получить бесспорные доказательства виновности ответственных за инцидент, потому что возможные санкции могут быть оспорены в суде", — отметил Сипиля.
Также премьер-министр отметил, что присутствие финских высокопоставленных гостей на чемпионате мира по футболу в России стало менее вероятным.
"Процесс, скорее всего, продвинется вперед еще до чемпионата мира. Но если ситуация окажется такой, как ее характеризуют в Британии, порог участия повысится", — рассказал Сипиля.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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