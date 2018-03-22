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Посольство России в Канаде прокомментировало «конфронтационную риторику» Трюдо
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Посольство России в Канаде прокомментировало «конфронтационную риторику» Трюдо 

RT на русском 1 час назад
Российское посольство в Канаде прокомментировало «конфронтационную риторику» премьер-министра страны Джастина Трюдо в отношении России, а также заявило, что язык ультиматума неприемлем и контрпродуктивен в двусторонних отношениях между Москвой и Оттавой. «Мы сожалеем о конфронтационной риторике премьер-министра Трюдо на вчерашней пресс-конференции в Торонто, вызванной британской клеветнической русофобской истерией. Этот ультиматум совершенно неприемлем и контрпродуктивен, особенно для двустороннего диалога по важным вопросам, таким как Арктика», — заявили в российском дипведомстве.
Как сообщает Global News, в ходе конференции в Торонто Трюдо заявил, что «президент России Владимир Путин должен начать показывать действиями то, что он желает сыграть позитивную роль в международном сообществе».
«Будь то прекращение присутствия в Донбассе или оставление Крыма, а также взятие на себя ответственности за вопросы, которые подняла Великобритания после ужасного инцидента с отравлением несколько недель назад в Солсбери, будь то вопросы вокруг НАТО, вопросы вокруг Сирии, вопросы вокруг Арктики», — заявил канадский премьер.
Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру королевства и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
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