Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь обвинила в отравлении Скрипаля Москву. Это произошло 22 марта в кулуарах саммита ЕС, который проходит в Брюсселе. Впрочем, на вопрос журналиста ТАСС о наличии доказательств Мэй отвечать не стала.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что ЕС должен принять жесткое заявление в отношении России. Глава правительства Финляндии Юха Сипиля сказал, что Евросоюз на этот инцидент отреагировать, конечно, должен, но только вряд ли с помощью санкций.
Премьер Греции Алексис Ципрас призвал «очень осторожно и ответственно» отнестись к делу Скрипаля и без доказательств не обострять отношения с Россией. Болгарский лидер Бойко Борисов сказал, что обычно за подобного рода происшествиями кроется совсем не то, чем это кажется на первый взгляд. Смогут ли европейские страны выработать консолидированную позицию по отравлению в Солсбери?
Федор Лукьянов председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» «Судя по первым сообщениям, скорее всего Великобритании не удастся добиться консолидированных европейских санкций против России по делу Скрипаля. Здесь несколько причин: это и очень специфическое положение Великобритании в Евросоюзе сегодня — страна находится в процессе выхода. Процесс очень болезненный, неприятный для всех сторон и эмоционально работающий на отчуждение Великобритании от континента, чем наоборот. Во-вторых, сама по себе Тереза Мэй, как мне кажется, несколько переусердствовала с давлением на своих партнеров, требуя от них безоговорочной поддержки в ситуации, когда у многих есть вопросы. И в-третьих, у европейских стран очень разное восприятие России. Достаточно много государств, которые Россию в качестве той угрозы, какой ее пытается представить Великобритания, не видят и не увидят, у них другая история взаимоотношений с Россией, поэтому в совокупности, думаю, что закончится дело выражением достаточно обтекаемой солидарности без конкретики».
Мэй ранее заявляла, что призовет других членов ЕС поддержать жесткую позицию Лондона по отравлению в Солсбери. Впрочем, одним делом Скрипаля повестка саммита не ограничивается. Другими ключевыми темами станет «Брекзит» и планы США ввести пошлины на импорт европейской стали и алюминия.