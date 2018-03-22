Ветераны высмеяли призыв Грибаускайте ликвидировать российскую разведку в Европе 

Ветеран советской разведки, писатель Михаил Любимов, в 1965 году объявленного Британией персоной нон грата, назвал смешным заявление литовского президента Литвы Дали Грибаускайте о возможности ликвидации российской сети разведки в Европе.
«Ну как можно уничтожить? Это вообще смешно», — цитирует РИА «Новости» Любимова. Разведчик считает, что Грибаускайте сделала такое заявление, потакая антироссийской кампании Запада. По его мнению, малые страны вроде Литвы стараются по-всякому угодить лидерам крупных стран.
Ранее в четверг президент Литвы заявила журналистам, что Вильнюс рассматривает возможность выслать из страны агентов российской разведки из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, ликвидация российской разведывательной сети во всех европейских странах является общей задачей.
Также в четверг СМИ сообщили, что Москва может раскрыть личности шпионов, высланных в составе 23 сотрудников посольства Британии в России после объявления персонами нон грата российских дипломатов в Лондоне.
Напомним, ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге. Меры приняты Лондоном в связи с якобы причастностью России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.