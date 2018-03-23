Британия испугалась мести России

Москва может раскрыть личности шпионов, высланных в составе 23 сотрудников посольства Британии в России после объявления персонами нон грата российских дипломатов в Лондоне, сообщают СМИ.
Среди 23 дипломатов, высланных Россией, есть сотрудники Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), передает The Independent.
Как отмечается, у Лондона «есть беспокойство, что Москва может захотеть более широко распространить информацию о британских агентах разведки, возможно, используя платформу типа WikiLeaks».
Напомним, ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге. Меры приняты Лондоном в связи с якобы причастностью России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.