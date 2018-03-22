Британский суд разрешил взять кровь у Скрипалей для отправки в ОЗХО

У находящихся в коме экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Солсбери неизвестным веществом (по утверждению британской стороны — нервно-паралитическим газом), возьмут кровь для ее отправки в Организацию по запрещению химоружия. Разрешение выдал британский суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Образцы биоматериала будут переданы международным экспертам, которые уже приступили к расследованию обстоятельств этого резонансного дела. Некоторые прибыли прямо в Солсбери и побывали в том самом баре, где Сергей и Юлия отдыхали незадолго до отравления.

При этом в Москве подтвердили, что британская сторона так и не предоставила российским дипломатам консульского доступа к пострадавшей девушке, которая является гражданкой РФ и с которой проводятся следственные действия без ведома представителей РФ. Напомним также, что Лондон не стал задействовать официальные каналы для совместного с Москвой расследования и вообще отказался предоставлять российской стороне какие-либо материалы следствия.

Информация о том, в каком состоянии находятся Скрипали, также разнится. По одним данным, оно по-прежнему остается критическим, а по другим — стабильным. При этом в сознание пострадавшие не приходят.