Ещё
Главы государств продолжают поздравлять Путина с победой на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы государств продолжают поздравлять Путина с победой на выборах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главы государств продолжают поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, прошедших 18 марта, сообщается на сайте Кремля.
"Главы иностранных государств и правительств продолжают направлять в адрес Владимира Путина поздравительные послания по случаю победы на выборах Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Как отмечается, поздравления Владимиру Путину направили Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиз Бутефлика, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун. Также поздравили российского лидера президент Ирака Фуад Маасум, премьер-министр Ирака Хайдар Абади и вице-президент Ирака Нури Аль-Малики. Поздравительные послания Путину направили президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон, король Камбоджи Нородом Сихамони и премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
Сообщается, что Путина поздравили также президент Конго Жозеф Кабила Кабанге, президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, президент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето, султан Омана Кабус Бен Саид Аль Саид, президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза, президент Республики Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома и президент Республики Чад Идрис Деби Итно.
Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.
РИА Новости: последние новости
СМИ: Британия намерена убедить страны Европы выслать российских дипломатов Комитет конгресса США не нашел свидетельств сговора штаба Трампа с Россией В США проголосовали за публикацию сведений о "вмешательстве России"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии263
США останутся без Турции66
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах116
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»12
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня24
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение