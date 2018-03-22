Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах 

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», - написал Давлетгильеев в Facebook.

2/7 «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», - написал Давлетгильеев в Facebook.

Журналист отметил, что тогда (в 2006 году) не заявлял открыто о своей гомосексуальности и считал, что сам виноват в чьих бы то ни было домогательствах.

3/7 Журналист отметил, что тогда (в 2006 году) не заявлял открыто о своей гомосексуальности и считал, что сам виноват в чьих бы то ни было домогательствах.