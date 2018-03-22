Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах 

2/7 «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», - написал Давлетгильеев в Facebook.
Фото:
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3/7 Журналист отметил, что тогда (в 2006 году) не заявлял открыто о своей гомосексуальности и считал, что сам виноват в чьих бы то ни было домогательствах.
4/7 «Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот. Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харрасментом», - вспоминает журналист.