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Британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипалей в ОЗХО
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Британский суд разрешил отправить образцы крови Скрипалей в ОЗХО 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. БРИТАНСКИЙ СУД РАЗРЕШИЛ ОТПРАВИТЬ ОБРАЗЦЫ КРОВИ СЕРГЕЯ И ЮЛИИ СКРИПАЛЬ НА ЭКСПЕРТИЗУ В ОЗХО — АГЕНТСТВО
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