Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и Британии в контексте «дела Скрипаля»

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы отношений с Великобританией в контексте недружественных шагов Лондона, а также сирийскую проблематику и внутрироссийские проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Путин проинформировал участников заседания о состоявшихся в течение текущей неделе телефонных разговорах с иностранными лидерами, на которых политики обменялись мнениями по актуальной мировой повестке и субстантивным вопросам двусторонних отношений, передаёт ТАСС

«В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России », — отметил Песков.

4 марта бывший полковник спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали объектами покушения в Солсбери. По версии британских правоохранителей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Официальный Лондон утверждает, что это вещество из группы «Новичок» якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все предположения в этой связи, указав, что программ разработки такого вещества ни в Советском Союзе, ни в России не существовало.