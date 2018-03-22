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Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и Британии в контексте «дела Скрипаля»
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Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и Британии в контексте «дела Скрипаля» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы отношений с Великобританией в контексте недружественных шагов Лондона, а также сирийскую проблематику и внутрироссийские проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проинформировал участников заседания о состоявшихся в течение текущей неделе телефонных разговорах с иностранными лидерами, на которых политики обменялись мнениями по актуальной мировой повестке и субстантивным вопросам двусторонних отношений, передаёт ТАСС.
«В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России», — отметил Песков.
4 марта бывший полковник спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали объектами покушения в Солсбери. По версии британских правоохранителей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
Официальный Лондон утверждает, что это вещество из группы «Новичок» якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все предположения в этой связи, указав, что программ разработки такого вещества ни в Советском Союзе, ни в России не существовало.
Без предъявления доказательств британские власти также выслали из королевства 23 российских дипломата и заявили о ряде антироссийских мер, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России из-за неурегулированного правового статуса.
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