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Путин пообещал, что через год россияне смогут побывать на Марсе
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Путин пообещал, что через год россияне смогут побывать на Марсе 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: Русская Семерка
Столь оптимистичными прогнозами действующий президент РФ поделился с журналистом Андреем Кондрашовым, чей фильм «Путин» уже наделал много шума в Интернете. Владимир Владимирович уверил, что в следующем году российские космонавты высадятся на Марсе и на Луне.
Путин сделал акцент на принципиальных отличиях космических программ СССР и нынешних.
Что касается марсианской миссии, то президент уточнил, что космонавты должны высадиться на полюсах планеты, где, по некоторым данным, есть вода.
— Там есть чем заниматься с перспективой исследования Космоса, — сказал глава государства.
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