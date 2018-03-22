Путин пообещал, что через год россияне смогут побывать на Марсе

Столь оптимистичными прогнозами действующий президент РФ поделился с журналистом Андреем Кондрашовым , чей фильм «Путин» уже наделал много шума в Интернете. Владимир Владимирович уверил, что в следующем году российские космонавты высадятся на Марсе и на Луне.

Путин сделал акцент на принципиальных отличиях космических программ СССР и нынешних.

Что касается марсианской миссии, то президент уточнил, что космонавты должны высадиться на полюсах планеты, где, по некоторым данным, есть вода.

— Там есть чем заниматься с перспективой исследования Космоса, — сказал глава государства.