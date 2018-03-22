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Британия озабочена разоблачением своих шпионов в России
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Британия озабочена разоблачением своих шпионов в России 

Ридус 2 часа назад
Спецслужбы Великобритании озабочены тем, что Москва может раскрыть личности сотрудников британской разведки в России. Об этом сообщает The Independent.
В первую очередь обеспокоенность вызывают имена 23 дипломатов, которых выслали из России вслед за действиями британской стороны. Как сообщает издание, среди них есть и сотрудники секретной разведывательной службы MI6. Рассекречивание их имен стало бы нарушением протокола, по которому личности разведчиков не подлежат разглашению в целях их защиты.
В начале прошлой недели премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и объявила о высылке 23-х российских дипломатов. В ответ на это 17 марта российский МИД сообщил о высылке 23-х британских дипломатов. Кроме того, Россия отозвала согласие на создание Генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и объявила о закрытии Британского центра.
Отношения между Россией и Британией стали напряженными после отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в случившемся Москву, эту позицию поддержал ряд стран Запада. Москва категорически отрицает все обвинения и требует доступ к материалам расследования дела.
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