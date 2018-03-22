Британия озабочена разоблачением своих шпионов в России

Спецслужбы Великобритании озабочены тем, что Москва может раскрыть личности сотрудников британской разведки в России . Об этом сообщает The Independent.

В первую очередь обеспокоенность вызывают имена 23 дипломатов, которых выслали из России вслед за действиями британской стороны. Как сообщает издание, среди них есть и сотрудники секретной разведывательной службы MI6. Рассекречивание их имен стало бы нарушением протокола, по которому личности разведчиков не подлежат разглашению в целях их защиты.

Отношения между Россией и Британией стали напряженными после отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в случившемся Москву, эту позицию поддержал ряд стран Запада. Москва категорически отрицает все обвинения и требует доступ к материалам расследования дела.