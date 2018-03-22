Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах

Журналист рассказал о домогательствах со стороны Жириновского

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», — написал Давлетгильдеев в Facebook. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского и призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны чиновников и депутатов.

«Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харрасментом. В переполненном ли вагоне метро, в здании ли парламента», — добавил журналист. Журналист отметил, что тогда он «был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее».

«И эта шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал — очень близка к реальности», — резюмировал Ренат Давлетгильдеев. Также он добавил, что его история — «ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР».