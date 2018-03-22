Смотрите в ближайшее воскресенье 

Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18.45.
Ошеломляющий успех. Владимир Путин выиграл выборы с рекордным результатом в истории России.
Поколение Инстаграм голосует за Путина. Почему молодые россияне проголосовали за действующего президента?
Украинская одиссея Надежды Савченко. Как Герой Украины стала главой заговора против Петра Порошенко.
Смотрите программу «Вместе» в воскресенье, 25 марта, на телеканале «МИР».
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