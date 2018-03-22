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А. Венедиктов: Выборы президента прошли в Москве на высоком уровне
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А. Венедиктов: Выборы президента прошли в Москве на высоком уровне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Выборы президента прошли в Москве на высоком уровне, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации.
«На самом деле, те проблемы, которые были на предыдущих выборах — решены», — сказал А. Венедиктов.
Также А. Венедиктов отметил позитивное участие в выборах наблюдателей от кандидатов. «Кандидаты в президенты предлагают нам своих представителей, которые могут выезжать на места, имеют доступ ко всем экранам, ко всей документации в штабе, так и будет, это очень позитивно, потому что все решения в этот раз принимались консенсусом», — уточнил А. Венедиктов.
Он также отметил хорошую работу наблюдателей от Общественной палаты Москвы. «Те люди, которые пришли от Общественной палаты,
огромное число жалоб перепроверяли через них. Мы будем ходатайствовать, чтобы Общественная палата Москвы получила право на выборах мэра, которые будут в сентябре, направлять наблюдателей», — добавил А. Венедиктов.
Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г.
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