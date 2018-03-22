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Лондон пугает Скрипалем беглых предпринимателей
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Лондон пугает Скрипалем беглых предпринимателей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Военное обозрение
Евросоюз не готовит новых мер против России в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщили главы нескольких стран перед началом саммита ЕС в Брюсселе, где Тереза Мэй надеется получить поддержку британской версии инцидента. Европе, как и России, за 18 дней с момента покушения в Солсбери так и не предоставили никакой фактической информации. Также засекречены все материалы Скотленд-Ярда по подозрительным смертям других известных россиян в Британии — от Литвиненко до Глушкова. А беглые российские бизнесмены, которые до сих пор скрывались в Лондоне, уже начали менять прописку. Кто и как их запугивает?
Посол России в Лондоне Александр Яковенко провел пресс-конференцию для британских журналистов. Он прокомментировал слова главы британского МИД Бориса Джонсона, который накануне сравнил с Олимпиадой в нацисткой Германии предстоящий чемпионат мира по футболу в России.
Репортеров интересовала не только официальная позиции Москвы, но и публикации российского посольства в Twitter. Звучит вопрос: «В воскресенье посольство сделало твит: „В Солсбери нам определенно понадобится Пуаро“.
»Вам понравилось?" — парирует на это Яковенко.
"Мой вопрос вам — вы издеваетесь? Вы относитесь к этому серьезно?" — спрашивает журналист.
"Конечно же, посыл был очень простым, — отвечает посол РФ в Великобритании. — У нас нет никакой информации, расследование засекречено, и мы не понимаем мотивом британского правительства".
Яковенко напомнил, что совсем недавно в парламенте Великобритании раздавались призывы к проведению против России кибератак. И британская пресса продолжает нагнетать антироссийские настроения.
Екатеринбургский бизнесмен Сергей Капчук, имеющий в Великобритании статус политического беженца, сначала нанял охрану, а затем и вовсе решил, что из Лондона сейчас лучше уехать и спрятался где-то в Европе. Тревожным сигналом для него стало интервью, которое ему предложили записать для британского телеканала Sky News. Капчук заявляет, что после бегства из Лондона у него были заблокированы банковские счета. Он опасается за свою жизнь и хочет вернуться в Россию.
Еще один обладатель статуса политического беженца, предприниматель Валерий Морозов, получил письма с угрозами, спустя неделю после отравления Скрипаля. Но прямой связи между двумя событиями он не видит. С бывшим полковником он общался всего лишь раз, случайно столкнувшись в русском магазине.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пыталась отравить скандальной историей саммит Евросоюза в Брюсселе. Она предлагала отложить на время обсуждение Brexit и говорить о деле Скрипаля. «Я буду говорить сегодня не только о том, что произошло на улицах Солсбери, но и о российской модели поведения, которая заключается в агрессивных действиях против Европы и ее ближайших соседей, — отмечает премьер-министр Великобритании. — Как я сказала, это прослеживается от Западных Балкан до Ближнего Востока».
Но у европейских партнеров интересовало, а что нового может она сказать. Накануне саммита британские газеты писали, что Лондон будет добиваться высылки российских дипломатов из других европейских стран. Непонятно, правда, на каких основаниях. К тому же обвинения без доказательств Европу начинают утомлять и от британцев требуют, чтобы свою энергию они сосредоточили на расследовании скандального покушения.
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