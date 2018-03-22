Посольство России в Британии увеличит сроки рассмотрения заявок на визы

Посольство России Великобритании увеличит срок рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение российских виз в связи с высылкой дипломатов, сообщает пресс-служба посольства.

«В данной ситуации, сложившейся по вине британской стороны, сроки рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение российских виз будут увеличены в рамках законодательства Российской Федерации. Срок рассмотрения составит до трех рабочих дней (срочные) и до двадцати рабочих дней (обычные) в соответствии с тарифом сборов за совершение консульских действий, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения», — следует из сообщения.

В посольство также добавили, что после высылки дипломатов диппредставительство оказалось вынужденным временно сократить прием по консульским вопросам, и в настоящее время предпринимает шаги для восстановления нормального функционирования консульского отдела, в особенности для полноценного обслуживания российских граждан.

Ранее Британия приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в причастности к которому британские власти голословно обвиняют Россию.