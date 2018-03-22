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Российское посольство в Лондоне увеличит сроки рассмотрения заявок на визы
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Российское посольство в Лондоне увеличит сроки рассмотрения заявок на визы 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Посольство России в Великобритании официально уведомило граждан об увеличении сроков рассмотрения заявок на визы в Россию для иностранцев в связи с высылкой 23 дипломатов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.
"В данной ситуации, сложившейся по вине британской стороны, сроки рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение российских виз будут увеличены в рамках законодательства Российской Федерации. Срок рассмотрения составит до трех рабочих дней (срочные) и до двадцати рабочих дней (обычные) в соответствии с тарифом сборов за совершение консульских действий, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения", — говорится в заявлении посольства.
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