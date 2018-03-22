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Захарова прокомментировала задержание Савченко
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Захарова прокомментировала арест Савченко 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание народного депутата Украины Надежды Савченко по подозрению в подготовке госпереворота и теракта.
Захарова отметила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) отказалось комментировать задержание Савченко и заявило, что следит за развитием событий.
«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, ещё и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег -#freesavchenko. Думаете, не пригодится?», — написала Захарова в Facebook.
22 нардепа Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали в зале заседаний Верховной рады.
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