Путин обсудил с Совбезом недружественные шаги Лондона

"В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России ", — сообщил информагентствам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Затрагивалась тема региональных конфликтов, в частности, положение дел в Сирии, где успешно продолжается процесс выхода мирного населения из Восточной Гуты", — сказал представитель Кремля.

Глава государства подробно рассказал о множественных телефонных контактах с рядом глав зарубежных государств и руководителями международных организаций, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и международных дел.

Состоялся также разговор по вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки.