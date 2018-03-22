Путин обсудил с Совбезом недружественные шаги Лондона 

Президент обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-британских отношений, ситуацию в Сирии и внутрироссийские проблемы.
"В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России", — сообщил информагентствам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Затрагивалась тема региональных конфликтов, в частности, положение дел в Сирии, где успешно продолжается процесс выхода мирного населения из Восточной Гуты", — сказал представитель Кремля.
Глава государства подробно рассказал о множественных телефонных контактах с рядом глав зарубежных государств и руководителями международных организаций, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и международных дел.
Состоялся также разговор по вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.