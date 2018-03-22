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Посольство в Британии сократило прием граждан по консульским вопросам
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Посольство в Британии сократило прием граждан по консульским вопросам 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛЬСТВО РФ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОФИЦИАЛЬНО УВЕДОМИЛО О СОКРАЩЕНИИ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО КОНСУЛЬСКИМ ВОПРОСАМ В СВЯЗИ С ВЫСЫЛКОЙ 23 РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
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