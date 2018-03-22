«Оренбургская область больше не часть „красного пояса“ 

«Шесть лет назад на выборах президента за Зюганова проголосовало более 22% жителей Оренбургской области — это был один из самых высоких результатов по России. На этот раз за Павла Грудинина свои голоса отдали 15% оренбуржцев. Этот результат вошел в ТОП-20 по стране, но очевидно, что электоральная поддержка у коммунистов стала ниже. Это говорит о том, что мы больше не часть „красного пояса“.
Мы, конечно, анализировали ситуацию и строили прогнозы. Не скрою, перед выборами прогнозировалась явка в 58-62% избирателей. В итоге на участки пришло более миллиона человек — это 66%. Мы показали достойный результат как по России, так и по ПФО В абсолютных числах Оренбургская область на 24 месте по России и по поддержке Владимира Путина, и по явке. Высокой явке в регионе способствовали и голосование за объекты городской среды, и агиткампания облизбиркома, и большое количество культурных мероприятий на участках.
В то же время, второе место у кандидата от КПРФ говорит об успехах областного правительства. В течение долгого времени региональное отделение ЛДПР выступало главным противником работы региональных властей, проводя пикеты и требуя отставки губернатора Юрия Берга. Однако за Жириновсого проголосовало только 6,7% избирателей. Это говорит о том, что люди видят реальные заслуги, видят работу областного правительства. При этом стоит отметить, что в случае с кандидатом от коммунистов, избиратель голосовал не столько за КПРФ, сколько за кандидата Грудинина, а вот Жириновский был выдвинут от партии ЛДПР.
Высокий результат Павла Грудинина в ряде территорий обусловлено политическими и экономическими особенностями. В частности, Домбаровский район дал большой (26% — прим. ред.) процент за Павла Грудинина в силу высокой численности малых предпринимателей и фермеров, мелких лавочников. За Грудинина шли голосовать не коммунисты, а, в первую очередь, малый бизнес. Помимо того, там, в Домбаровском районе, нет крупной промышленности и там нет как таковой думающей, ответственной, извините, пожалуйста, интеллигенции.
В моногороде Новотроицке процент за Путина оказался выше, чем в остальных моногородах благодаря реализации программы территории опережающего развития. Однозначно, проект дал местным жителям надежду на будущее. Люди увидели свет в конце тоннелля.
Все нарушения, о которых заявляли наблюдатели, в том числе и от несистемной оппозиции, носили технический или процедурный характер. Это были первые выборы, на которых в качестве наблюдателей на избирательных участках присутствовали члены Общественной палаты России и областных общественных палат. Кроме них за ходом голосования следили наблюдатели от ОБСЕ, от Союза Независимых Государств, много наблюдателей было от оппозиционных партий. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, выявлено не было. Небольшие нарушения были связаны больше с техническими вопросами: кого-то не внесли в список и т.д. На местах все это оперативно решалось. Все заявления о якобы принуждении к голосованию мне хорошо известны, я сама — член областной избирательной комиссии. Мы проверили все факты, поговорили с людьми. На деле эта информация не подтвердилась.
Своих наблюдателей на участки направляла и несистемная оппозиция. Мы отнеслись к этому спокойно. Я знаю, что наблюдатели от несистемной оппозиции работали и с КПРФ, и с партией Явлинского. Это нормально. Это говорит о зрелости нашей политической системы. От наблюдателей ОБСЕ пока никаких комментариев по итогам выборов не было, по окончанию дня голосования они покинули регион».
Фото: ria56.ru