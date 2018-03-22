«Оренбургская область больше не часть „красного пояса“

«Шесть лет назад на выборах президента за Зюганова проголосовало более 22% жителей Оренбургской области — это был один из самых высоких результатов по России . На этот раз за Павла Грудинина свои голоса отдали 15% оренбуржцев. Этот результат вошел в ТОП-20 по стране, но очевидно, что электоральная поддержка у коммунистов стала ниже. Это говорит о том, что мы больше не часть „красного пояса“.

Мы, конечно, анализировали ситуацию и строили прогнозы. Не скрою, перед выборами прогнозировалась явка в 58-62% избирателей. В итоге на участки пришло более миллиона человек — это 66%. Мы показали достойный результат как по России, так и по ПФО В абсолютных числах Оренбургская область на 24 месте по России и по поддержке Владимира Путина , и по явке. Высокой явке в регионе способствовали и голосование за объекты городской среды, и агиткампания облизбиркома, и большое количество культурных мероприятий на участках.

В то же время, второе место у кандидата от КПРФ говорит об успехах областного правительства. В течение долгого времени региональное отделение ЛДПР выступало главным противником работы региональных властей, проводя пикеты и требуя отставки губернатора Юрия Берга . Однако за Жириновсого проголосовало только 6,7% избирателей. Это говорит о том, что люди видят реальные заслуги, видят работу областного правительства. При этом стоит отметить, что в случае с кандидатом от коммунистов, избиратель голосовал не столько за КПРФ, сколько за кандидата Грудинина, а вот Жириновский был выдвинут от партии ЛДПР.

Высокий результат Павла Грудинина в ряде территорий обусловлено политическими и экономическими особенностями. В частности, Домбаровский район дал большой (26% — прим. ред.) процент за Павла Грудинина в силу высокой численности малых предпринимателей и фермеров, мелких лавочников. За Грудинина шли голосовать не коммунисты, а, в первую очередь, малый бизнес. Помимо того, там, в Домбаровском районе, нет крупной промышленности и там нет как таковой думающей, ответственной, извините, пожалуйста, интеллигенции.

В моногороде Новотроицке процент за Путина оказался выше, чем в остальных моногородах благодаря реализации программы территории опережающего развития. Однозначно, проект дал местным жителям надежду на будущее. Люди увидели свет в конце тоннелля.

Все нарушения, о которых заявляли наблюдатели, в том числе и от несистемной оппозиции, носили технический или процедурный характер. Это были первые выборы, на которых в качестве наблюдателей на избирательных участках присутствовали члены Общественной палаты России и областных общественных палат. Кроме них за ходом голосования следили наблюдатели от ОБСЕ , от Союза Независимых Государств, много наблюдателей было от оппозиционных партий. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, выявлено не было. Небольшие нарушения были связаны больше с техническими вопросами: кого-то не внесли в список и т.д. На местах все это оперативно решалось. Все заявления о якобы принуждении к голосованию мне хорошо известны, я сама — член областной избирательной комиссии. Мы проверили все факты, поговорили с людьми. На деле эта информация не подтвердилась.

Своих наблюдателей на участки направляла и несистемная оппозиция. Мы отнеслись к этому спокойно. Я знаю, что наблюдатели от несистемной оппозиции работали и с КПРФ, и с партией Явлинского. Это нормально. Это говорит о зрелости нашей политической системы. От наблюдателей ОБСЕ пока никаких комментариев по итогам выборов не было, по окончанию дня голосования они покинули регион».