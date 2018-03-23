Механизм «Мобильный избиратель» привлек на выборы еще 4 миллиона человек

"Если сравнить с результатами использования открепительных, то на выборах президента в 2012 году ими воспользовались 1,6% избирателей или 74% от числа полученных открепительных, а в 2008 году проголосовали 1,3 миллиона или 68% от числа полученных открепительных. Этот механизм (мобильный избиратель) не только поглотил тех, кто обычно голосовал по открепительным удостоверениям, но и ещё практически 4 миллиона — это те люди, у которых раньше не было возможности проголосовать. Дополнительно мы привлекли 4 миллиона избирателей", — сказала Памфилова.