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Механизм «Мобильный избиратель» привлек на выборы еще 4 миллиона человек
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Механизм «Мобильный избиратель» привлек на выборы еще 4 миллиона человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Механизм «мобильный избиратель», дающий право голосовать не по месту прописки, позволил дополнительно привлечь на президентские выборы 4 миллиона человек, заявила на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.
"Если сравнить с результатами использования открепительных, то на выборах президента в 2012 году ими воспользовались 1,6% избирателей или 74% от числа полученных открепительных, а в 2008 году проголосовали 1,3 миллиона или 68% от числа полученных открепительных. Этот механизм (мобильный избиратель) не только поглотил тех, кто обычно голосовал по открепительным удостоверениям, но и ещё практически 4 миллиона — это те люди, у которых раньше не было возможности проголосовать. Дополнительно мы привлекли 4 миллиона избирателей", — сказала Памфилова.
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