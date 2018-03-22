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В США поддержали публикацию сведений о вмешательстве РФ
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В США проголосовали за публикацию сведений о «вмешательстве России» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В четверг комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за завершение и публикацию расследования по вопросу вмешательства РФ в выборы в США, комитет планирует также выпустить рекомендации по итогам данного разбирательства, говорится в официальном заявлении комитета.
"В четверг комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за обнародование результатов изысканий и рекомендаций", — отмечается в сообщении.

"Результаты изысканий и рекомендации, которые мы публикуем сегодня, указывают на различные варианты действий, которые Россия использовала в США, в двух направлениях — кибератаки и активность в социальных сетях. Эти усилия являются серьезной угрозой для будущих выборов в США. Включая промежуточные выборы в конгресс. Очень важно опубликовать эту информацию сейчас, чтобы защитить нашу страну от иностранной интервенции", — говорится в заявлении.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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