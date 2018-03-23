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ЦИК пригласит всех кандидатов в президенты для обсуждения корректировок законодательства
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ЦИК пригласит всех кандидатов в президенты для обсуждения корректировок законодательства 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Центризбирком РФ пригласит всех кандидатов, принявших участие в состоявшихся 18 марта выборах президента, для обсуждения возможных корректировок избирательного законодательства. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном итогам президентских выборов.
"После окончания кампании мы хотели бы собрать всех кандидатов, которые участвовали в выборах, пригласить партии, которые их выдвигали, их доверенных лиц, независимых экспертов, политологов и обсудить (с учетом того, что уже есть рабочая группа по изменению законодательства), что необходимо делать, чтобы скорректировать наше законодательство так, чтобы оно отвечало нынешнему запросу общества", — сказала глава ЦИК.
Элла Памфилова также рассчитывает на востребованность ряда идей и подходов, которые во время президентской избирательной кампании высказывали кандидаты на пост главы государства, проигравшие выборы.
Выступая в пятницу на заседании Центризбиркома, где подводятся итоги президентских выборов 18 марта, Памфилова от лица ЦИК поблагодарила всех кандидатов, участвовавших в избирательной гонке. «Каждый [из них] продемонстрировал ярко выраженную индивидуальность, поделился с избирателями своими подходами, эксклюзивными, своеобразными о том, как обустраивать страну, нашел в той или иной степени своего избирателя», — отметила она, предположив, что участие в этой кампании будет «способствовать дальнейшей успешной реализации их политических замыслов».
"Надеюсь, что власть возьмет, с учетом того что избиратели поддержали, лучшие идеи, лучшие подходы, мысли со стороны оппозиции, [они] будут востребованы во благо нашего общества", — подчеркнула Памфилова.
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