В Москве не зафиксировали ни одной жалобы на «карусели» во время выборов

"Мы опасались, что будет плохо воспринят подвоз избирателей, имею в виду строителей из общежитий. Мы с нашими наблюдателями встречались в субботу, накануне (выборов), говорили о такой угрозе. Подвоза не было — пошли ребята сами, но на подвоз жалоб ноль, хотя ничего незаконного в этом нет, если это не кандидат подвозит. На «карусели» жалоб тоже нет", — сказал он на заседании штаба.