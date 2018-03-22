Ещё
В Москве не зафиксировали ни одной жалобы на «карусели» во время выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве не зафиксировали ни одной жалобы на «карусели» во время выборов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Москве не зафиксировано ни одной жалобы на «карусели» во время выборов президента, заявил в четверг член Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
"Мы опасались, что будет плохо воспринят подвоз избирателей, имею в виду строителей из общежитий. Мы с нашими наблюдателями встречались в субботу, накануне (выборов), говорили о такой угрозе. Подвоза не было — пошли ребята сами, но на подвоз жалоб ноль, хотя ничего незаконного в этом нет, если это не кандидат подвозит. На «карусели» жалоб тоже нет", — сказал он на заседании штаба.
РИА Новости: последние новости
Президент Литвы пригрозила выслать сотрудников российской разведки Дела о смертях известных россиян в Британии засекречены, заявил посол Поддержка и объединение: депутаты прокомментировали победу Путина в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии199
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки103
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет145
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах111
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение