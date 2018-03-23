Итоги выборов президента РФ могут отменить на третьем участке в Люблине в Москве

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Результаты выборов президента РФ могут отменить на третьем избирательном участке в Москве в районе Люблино. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгоризбиркома.

"Московская городская избирательная комиссия обратилась в суд с заявлением по вопросу законности процедуры подведения итогов голосования избирателей на участке № 1439 (Ул. Армавирская, 4, район Люблино, ЮВАО)", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мосгоризбирком обратился в правоохранительные органы по факту поступления угроз в адрес члена участковой избирательной комиссии № 1439 с правом совещательного голоса Александра Чистого, отмечается также в материале.

На данный момент в Москве отменены результаты выборов президента РФ на трех избирательных участках из-за расхождений результатов в итоговых протоколах: № 1438 (Ул. Армавирская, 4, район Люблино, ЮВАО), № 1450 (Ул. Новороссийская, 36, район Люблино, ЮВАО), № 1910 (ул. Артековская, д. 3, Нагорный район, ЮАО).