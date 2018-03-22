Итоги голосования отменили еще на двух участках Москвы из-за расхождений в протоколах

Алексей Шапошников. МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Результаты выборов президента РФ отменили еще на двух избирательных участках в Москве в районе Люблино из-за расхождений результатов в итоговых протоколах, сообщил заместитель руководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами, спикер Мосгордумы

"По участку 1450 (Ул. Новороссийская, 36, район Люблино, ЮВАО) аналогичная ситуация, когда было обнаружено расхождение протоколов, которые поданы в комиссию и опубликованы в социальных сетях. Сегодня состоялся суд, согласно решению суда, итоги голосования на этом УИКе были полностью отменены", — сказал Шапошников.

В свою очередь, руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов добавил, что на участке 1438 (Ул. Армавирская, 4, район Люблино, ЮВАО) также отменены результаты выборов президента РФ. «Мосгоризбирком сегодня же обратился в суд. И по этому участку… результаты были отменены», — сказал он.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что члены участковой комиссии №1910 в Нагорном районе ЮАО Москвы якобы переписали итоговый протокол участка, в результате чего увеличилось число голосов за всех заявленных кандидатов в президенты. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) по рекомендации Мосгоризбиркома отменили результаты голосования на этом участке в связи с расхождением данных в итоговых протоколах участковой избирательной комиссии (УИК).