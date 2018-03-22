Ещё
Еще один британский полицейский, работавший по «делу Скрипаля», оказался в больнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще один британский полицейский, работавший по «делу Скрипаля», оказался в больнице 

Авторадио 1 час назад
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По предварительным данным, мужчина имел контакт с неким объектом, который был «вторично заражен». Другие подробности не сообщаются. Ранее в больнице оказался полицейский, который проводил обыск в доме Сергея Скрипаля. Россия продолжает требовать доказательств обвинений в отравлении Скрипаля и настаивает на участии в расследовании. Об этом заявил посол нашей страны в Великобритании Александр Яковенко. Пока, по его словам, Лондон на это никак не реагирует. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания в парке на скамейке в Солсбери. Официальный Лондон без проведения какого-либо расследования заявил, что их отравили с помощью химического оружия российского происхождения. Никаких доказательств представлено не было.
Авторадио: последние новости
Британия решила убедить европейские страны выслать российских дипломатов Против российских журналистов в Британии развернута кампания давления - посол РФ Владимир Путин на митинге-концерте в Москве поблагодарил сторонников за поддержку на выборах
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии199
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки103
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет145
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах111
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение