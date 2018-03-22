Еще один британский полицейский, работавший по «делу Скрипаля», оказался в больнице 

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По предварительным данным, мужчина имел контакт с неким объектом, который был «вторично заражен». Другие подробности не сообщаются. Ранее в больнице оказался полицейский, который проводил обыск в доме Сергея Скрипаля. Россия продолжает требовать доказательств обвинений в отравлении Скрипаля и настаивает на участии в расследовании. Об этом заявил посол нашей страны в Великобритании Александр Яковенко. Пока, по его словам, Лондон на это никак не реагирует. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания в парке на скамейке в Солсбери. Официальный Лондон без проведения какого-либо расследования заявил, что их отравили с помощью химического оружия российского происхождения. Никаких доказательств представлено не было.