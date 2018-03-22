Титов потратил на избирательную кампанию около 200 миллионов рублей

Согласно данным о расходовании средств кандидата, им было потрачено 198 миллионов 300 тысяч, тогда как размер его фонда изначально был равен 219 миллионам 958 тысячам рублей.

Львиная доля расходов Титова ушла на агитацию в СМИ, изготовление печатной продукции.