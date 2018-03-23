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Литва хочет выслать российских дипломатов вслед за Британией
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Литва хочет выслать российских дипломатов вслед за Британией 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна может последовать примеру Великобритании и тоже выслать российских дипломатов, чтобы якобы «ликвидировать российскую разведывательную сеть».
Литва может выслать российских дипломатических работников также, как это уже сделала Великобритания из-за дела Скрипаля. Об этом заявила президент республики Даля Грибаускайте на встрече лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, как сообщает портал Delfi.
Президент Литвы объяснила это поддержкой Великобритании и необходимостью таким образом «ликвидировать российскую разведывательную сеть», что якобы является общеевропейской задачей.
«Эти меры (реагирования Литвы на ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля — прим.ред.) могут быть разнообразными, в том числе депортация лиц, которые идентифицированы нами как сотрудники разведки», — заявила Грибаускайте.
Британия выслала 23 российских дипломатов после бездоказательного обвинения Российской Федерации в отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в Солбсери 4 марта. Бывший разведчик был отравлен, по версии Британии, разработанным в СССР боевым газом.
Моментально проведя «анализ» и не предъявляя никаких данных, британское правительство обвинило Россию, заявило о бойкоте ЧМ-2018 и, по данным СМИ, начало склонять другие европейские страны последовать их примеру. В частности, в Польше уже поддержали британскую инициативу и заявили, что тоже могут выслать российских дипломатов.
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