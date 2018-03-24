Эксперт прокомментировал намерение Литвы выслать российских дипломатов 

Руководитель информационного проекта Baltnews.lt Анатолий Иванов в беседе с НСН оценил намерение Литвы выслать российских дипломатов на фоне ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам эксперта, президент Литвы Даля Грибаускайте уже объявила, что первых дипломатов вышлют 26 марта, когда будет опубликован очередной доклад департамента госбезопасности страны об угрозах нацбезопасности.
«Там будут упомянуты несколько фамилий, их выдворят. Будет ли лучше Литве от этого? Никаких отношений политических и сегодня нет. Скорее Вильнюс, чем Москва почувствует убытки, ущерб и ненужность этого шага», — отметил Иванов.
Он указал, что Вильнюсу важно поддержать Лондон, так как Великобритания вместе с Польшей выступают гарантами военной безопасности Литвы.
Ранее Грибаускайте заявила, что страны ЕС могут на следующей неделе применить меры из-за дела Скрипаля.