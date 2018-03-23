Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса

Украина потеряла около 100 миллиардов долларов из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма России . Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда

В документе говорится, что до 2014 года доля Донбасса в украинской экономике составляла около 10 процентов, а Крыма — 3,7 процента. В 2013 году в МВФ оценили ВВП Украины в 179,6 миллиарда долларов. Исходя из этого, потери украинской экономики за последние четыре года составили 98,4 миллиарда долларов.

Главной причиной такого ущерба названа потеря территории, энергоресурсов, предприятий и инфраструктурных объектов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым высказались за вхождение в состав России. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.