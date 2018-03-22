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Горбачев объяснил важность телефонного звонка Трампа Путину
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Горбачев объяснил важность телефонного звонка Трампа Путину 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал итоги телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Я это приветствую. Целый час говорили, и это само по себе важно. Надеюсь, что дело не ограничится риторикой», — подчеркнул он.
Горбачев также добавил, что нужно «наверстывать упущенное» в 2017 году, когда между Россией и США странами не было диалога. «Может быть, это луч надежды. Призываю всех это поддержать», — отметил экс-президент СССР.
«Это хорошо. Но главное, на что я обратил внимание: начинается подготовка встречи на высшем уровне, причем, вероятно, полноформатной, а не «на полях». Это первое. И второе: в центре внимания вновь проблема сдерживания гонки вооружений и стратегической стабильности», — сказал Горбачев.
«Раскручивается новая гонка вооружений. С этим, я думаю, никто не может согласиться. Судя по некоторым высказываниям обоих президентов, они относятся к этому серьезно. Надо вести переговоры, сокращать арсеналы, причем на паритетных началах. И иметь в виду конечную цель: избавиться от ядерного оружия», — цитирует РИА «Новости» Горбачева.
По его словам, еще одной важной темой является обсуждение военных доктрин двух стран. «Они приобрели опасный характер», — отметил политик.
Бывший президент СССР напомнил, что ядерные арсеналы по-прежнему гигантские, несмотря на то, что со времени встречи в Рейкьявике ликвидировано 85% ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что конкретных сроков и места проведения встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, лидеры дадут поручения начать проработку уже прикладных вопросов по организации. Ранее Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа.
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