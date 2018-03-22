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ЦИК в пятницу намерен объявить окончательные итоги выборов
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ЦИК в пятницу намерен объявить окончательные итоги выборов 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЦИК РФ В ПЯТНИЦУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА — ПАМФИЛОВА
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