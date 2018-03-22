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Посол РФ: российские бизнесмены всё чаще сталкиваются с ограничениями в Великобритании
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Посол РФ: российские бизнесмены всё чаще сталкиваются с ограничениями в Великобритании 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские бизнесмены всё чаще сталкиваются с ограничениями в Британии, посольство рекомендует им решать проблемы в суде. Об этом сообщил на брифинге российский посол в Великобритании Александр Яковенко, передаёт РИА «Новости».
«Российские граждане, предприниматели, они решают свои проблемы. Мы видим всё больше и больше ограничений на их деятельность в Британии. Они озадачены, некоторые напуганы», — сказал Яковенко.
«Единственная рекомендация, которую мы им даём, — как только у вас возникнут серьёзные проблемы в бизнесе, идите в суды, решайте их там», — указал посол.
Российско-британские отношения резко ухудшились после предполагаемого покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Лондон обвинили Москву в причастности к инциденту, но не представил каких-либо доказательств. Россия категорически отвергает обвинения британских властей.
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