Посол РФ: российские бизнесмены всё чаще сталкиваются с ограничениями в Великобритании

Российские бизнесмены всё чаще сталкиваются с ограничениями в Британии, посольство рекомендует им решать проблемы в суде. Об этом сообщил на брифинге российский посол в Великобритании Александр Яковенко, передаёт РИА «Новости».

«Российские граждане, предприниматели, они решают свои проблемы. Мы видим всё больше и больше ограничений на их деятельность в Британии. Они озадачены, некоторые напуганы», — сказал Яковенко.

«Единственная рекомендация, которую мы им даём, — как только у вас возникнут серьёзные проблемы в бизнесе, идите в суды, решайте их там», — указал посол.