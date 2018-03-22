Британский совет прекратил деятельность в России

Все мероприятия и программы уже отменены.

Британский совет сообщил о прекращении своей работы на территории РФ . Об этом сообщается на официальном сайте консульства.

Такое решение было принято в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации . Все запланированные мероприятия отменены.

«Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», — говорится в сообщении на сайте организации.