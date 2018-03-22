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Памфилова: дала бы «в морду» наблюдателю за «баранов»
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Памфилова заявила, что дала бы «в морду» наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не сдержалась бы и "за пределами приличий" дала бы "в морду" наблюдателю, грубо отозвавшемуся об избирателях Северного Кавказа.
В ходе заседания ЦИК в четверг председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева рассказала о работе на участках в регионе наблюдателей из числа сторонников Алексея Навального. Они получили направления на участки от разных кандидатов.
По словам Абазалиевой, один из этих наблюдателей, работавших на участке в Черкесске, назвал избирателей Северного Кавказа "баранами".
"Была бы я на месте, за пределами приличий получил бы в морду. А представители Кавказа — люди корректные и воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. Он бы получил у меня в зубы", — прокомментировала ситуацию Памфилова.
Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
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