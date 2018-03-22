Титов: российские предприниматели в Британии подвергаются давлению из‐за «дела Скрипаля»

Лондон пытается надавить на предпринимателей, которые скрываются в Великобритании от российского правосудия, но хотят вернуться на родину. Для этого правительство королевство использует «дело Скрипаля». С таким заявлением выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов . Его слова привел "Интерфакс"

Появляются новые люди, которые в том числе из Лондона просят нашей защиты. К сожалению, там ситуация обостряется.

— Борис Титов.

Он рассказал, что предпринимателю Морозову сообщили, что есть список, в который входят люди, «с которыми могут расправиться», как с экс-полковником

ГРУ Сергеем Скриапалем. Он считает, что ему угрожают и пытается защититься.

По словам Титова, против другого бизнесмена— Сергея Капчука — «идет конкретная компания»,

из-за которой он уехал из Лондона.

КК предпринимателю обращались британские СМИ, которые требовали от него заявления о том, что он выступает против политики президента РФ Владимира Путина . Он отказался это делать, и ему заблокировали все счета. Сейчас он находится в Европе.

Титов напомнил, что передал Владимиру Путину список предпринимателей. которые находятся заграницей и хотят вернуться в Россию

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в британском городе Солсбери. Великобритания подозревает, что в этом деле замешана Россия.

Премьер-министра

Соединненого Королевства заявляла, что бывший полковник ГРУ был отравлен сеществом группы «Новичок», который якобы производится в РФ. Россия все обвинения отвергает.