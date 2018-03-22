Титов: российские предприниматели в Британии подвергаются давлению из‐за «дела Скрипаля» 

Лондон пытается надавить на предпринимателей, которые скрываются в Великобритании от российского правосудия, но хотят вернуться на родину. Для этого правительство королевство использует «дело Скрипаля». С таким заявлением выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его слова привел "Интерфакс".
Появляются новые люди, которые в том числе из Лондона просят нашей защиты. К сожалению, там ситуация обостряется.
— Борис Титов.
Он рассказал, что предпринимателю Морозову сообщили, что есть список, в который входят люди, «с которыми могут расправиться», как с экс-полковником
ГРУ Сергеем Скриапалем. Он считает, что ему угрожают и пытается защититься.
По словам Титова, против другого бизнесмена— Сергея Капчука — «идет конкретная компания»,
из-за которой он уехал из Лондона.
КК предпринимателю обращались британские СМИ, которые требовали от него заявления о том, что он выступает против политики президента РФ Владимира Путина. Он отказался это делать, и ему заблокировали все счета. Сейчас он находится в Европе.
Титов напомнил, что передал Владимиру Путину список предпринимателей. которые находятся заграницей и хотят вернуться в Россию.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в британском городе Солсбери. Великобритания подозревает, что в этом деле замешана Россия.
Премьер-министра
Соединненого Королевства заявляла, что бывший полковник ГРУ был отравлен сеществом группы «Новичок», который якобы производится в РФ. Россия все обвинения отвергает.
Завсектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Константин Воронов считает, что попытки Британии настроить союзников против России могут привести к расколу Европы. Он добавил, что данные, представленные Великобританией как доказательство причастности РФ к «делу Скрипаля», не все страны считают верными.