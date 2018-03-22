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Джонсон отказался от консультаций по кибербезопасности, заявил посол России
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Джонсон отказался от консультаций по кибербезопасности, заявил посол России 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе недавнего визита в Россию отказался от предложения российской стороны провести совместные консультации по кибербезопасности, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Визит главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву состоялся в декабре прошлого года, тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ему провести консультации по кибербезопасности. Подобные мероприятия уже проводятся с Китаем, Индией и другими странами.
"Господин Лавров сказал, что надо провести консультации в отношении кибербезопасности… Ответ был «нет» со стороны Бориса Джонсона", — сказал Яковенко в четверг на пресс-конференции.
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