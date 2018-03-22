Джонсон отказался от консультаций по кибербезопасности, заявил посол России

Визит главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву состоялся в декабре прошлого года, тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ему провести консультации по кибербезопасности. Подобные мероприятия уже проводятся с Китаем , Индией и другими странами.

"Господин Лавров сказал, что надо провести консультации в отношении кибербезопасности… Ответ был «нет» со стороны Бориса Джонсона", — сказал Яковенко в четверг на пресс-конференции.