«Плюрализм и вера взрослых»: чем выборы президента привлекли молодежь 

Голосование на выборах президента России прошло при небывалом участии молодежи от 18 до 32 года и людей в возрасте от 24 до 35 лет. По результатам опросов, количество молодых граждан, пришедших на избирательные участки, составило 64,9% от общего числа избирателей в возрасте до 35 лет, которые были внесены в списки УИКов. Для сравнения, в 2012 году этот показатель равнялся 61,9%.
Львиную долю влияния на активность молодых людей оказал плюрализм мнений, который наблюдался в течение всей президентской кампании, уверен профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло.
Молодежь, которая большую часть информации черпает из Интернета, она видела своими глазами, что оппозиционные группировки, которые желали высказать мнение, не совпадающее с мнением власти, это могли свободно делать. Молодые люди почувствовали, что никто не собирается им навязывать свое мнение как истину в последней инстанции. Это как раз, на мой взгляд, и привело к тому, что у молодежи сначала проявился интерес к выборам, затем к участвующим в них кандидатам, а после появилось желание прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг, пояснил Манойло в интервью «Ридусу».
Немаловажную роль в привлечении молодежи к голосованию сыграли также звезды российской эстрады, знаменитые актеры и прочие лидеры общественного мнения, однако, считает профессор факультета политологии, решающим мобилизующим фактором это не стало.
«Лидеры общественного мнения и звезды показывали, что голосование — это важно, что от этого зависит будущее России, но это не стало решающим мобилизующим фактором. Все-таки на избирательные участки молодых людей привело то, что им предоставили полную свободу выбора. По сути, если можно так выразиться, взрослые, умудренные опытом люди поверили в них и полностью положились на их способность правильно оценить ситуацию и выбрать того кандидата, кто выражает их чаяния», — высказался эксперт.
Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в свою очередь отметил серьезную работу Центпризбиркома по информированию молодых граждан о выборах:
«ЦИК РФ достучался до молодого избирателя, хотя обычно молодые люди не особо интересуются информацией, где выборы проходят и куда надо идти, чтобы отдать голос. Доставить молодежь на участок — это самое сложное, но Центризбирком с этой задачей справился».
Согласно последним данным, большинство молодых людей — 70,3% — отдали свои голоса за вновь избранного президента России Владимира Путина. В 2012 году таковых было 54,2%.
Ранее политтехнолог Олег Матвейчев объяснил высокую популярность Путина тем, что он единственный из всех кандидатов, кто может гарантировать России развитие и стабильность:
«Никто из его соперников не мог гарантировать, что с приходом к власти сможет сдержать внутриполитические противоречия, что страна в конечном итоге не пойдет вразнос. А еще Путин — гарант поступательного развития. Многие кандидаты, конечно, о развитии говорили, предлагали различные программы, но кто из них мог бы гарантировать это развитие? А Путин, напротив, все эти 18 лет развитие осуществлял».
И наконец, Владимир Путин — гарант величия государства. Он обладает колоссальным опытом по выстраиванию коалиций с крупнейшими игроками нашей планеты, с теми же странами БРИКС. Благодаря его политической воле, Россия в 2014 году воссоединилась с Республикой Крым.
Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным результатам, действующий глава государства Владимир Путин побеждает в избирательной гонке, набирая 76,69%.
Напомним, что за главный политический пост страны боролись восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), а также Григорий Явлинский («Яблоко»).