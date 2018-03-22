«Плюрализм и вера взрослых»: чем выборы президента привлекли молодежь

Голосование на выборах президента России прошло при небывалом участии молодежи от 18 до 32 года и людей в возрасте от 24 до 35 лет. По результатам опросов, количество молодых граждан, пришедших на избирательные участки, составило 64,9% от общего числа избирателей в возрасте до 35 лет, которые были внесены в списки УИКов. Для сравнения, в 2012 году этот показатель равнялся 61,9%.

Андрей Манойло. Львиную долю влияния на активность молодых людей оказал плюрализм мнений, который наблюдался в течение всей президентской кампании, уверен профессор факультета политологии МГУ , член научного совета при Совете Безопасности РФ

Молодежь, которая большую часть информации черпает из Интернета, она видела своими глазами, что оппозиционные группировки, которые желали высказать мнение, не совпадающее с мнением власти, это могли свободно делать. Молодые люди почувствовали, что никто не собирается им навязывать свое мнение как истину в последней инстанции. Это как раз, на мой взгляд, и привело к тому, что у молодежи сначала проявился интерес к выборам, затем к участвующим в них кандидатам, а после появилось желание прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг, пояснил Манойло в интервью «Ридусу»

Немаловажную роль в привлечении молодежи к голосованию сыграли также звезды российской эстрады, знаменитые актеры и прочие лидеры общественного мнения, однако, считает профессор факультета политологии, решающим мобилизующим фактором это не стало.

«Лидеры общественного мнения и звезды показывали, что голосование — это важно, что от этого зависит будущее России , но это не стало решающим мобилизующим фактором. Все-таки на избирательные участки молодых людей привело то, что им предоставили полную свободу выбора. По сути, если можно так выразиться, взрослые, умудренные опытом люди поверили в них и полностью положились на их способность правильно оценить ситуацию и выбрать того кандидата, кто выражает их чаяния», — высказался эксперт.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в свою очередь отметил серьезную работу Центпризбиркома по информированию молодых граждан о выборах:

ЦИК РФ достучался до молодого избирателя, хотя обычно молодые люди не особо интересуются информацией, где выборы проходят и куда надо идти, чтобы отдать голос. Доставить молодежь на участок — это самое сложное, но Центризбирком с этой задачей справился».

Согласно последним данным, большинство молодых людей — 70,3% — отдали свои голоса за вновь избранного президента России Владимира Путина . В 2012 году таковых было 54,2%.

Ранее политтехнолог Олег Матвейчев объяснил высокую популярность Путина тем, что он единственный из всех кандидатов, кто может гарантировать России развитие и стабильность:

«Никто из его соперников не мог гарантировать, что с приходом к власти сможет сдержать внутриполитические противоречия, что страна в конечном итоге не пойдет вразнос. А еще Путин — гарант поступательного развития. Многие кандидаты, конечно, о развитии говорили, предлагали различные программы, но кто из них мог бы гарантировать это развитие? А Путин, напротив, все эти 18 лет развитие осуществлял».

И наконец, Владимир Путин — гарант величия государства. Он обладает колоссальным опытом по выстраиванию коалиций с крупнейшими игроками нашей планеты, с теми же странами БРИКС . Благодаря его политической воле, Россия в 2014 году воссоединилась с Республикой Крым

Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным результатам, действующий глава государства Владимир Путин побеждает в избирательной гонке, набирая 76,69%.