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Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России
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Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Британский совет сообщил об отмене всех запланированных мероприятий и прекращении своей деятельности в России. Об этом сообщается в четверг на сайте совета.
"Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", — говорится в заявлении совета.
17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.
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