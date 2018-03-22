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Яковенко поддержал идею проведения инспекции ОЗХО в британском Портон-Дауне
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Яковенко поддержал идею проведения инспекции ОЗХО в британском Портон-Дауне 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко поддерживал идею проведения Организацией по запрещению химического оружия инспекции в британском исследовательском центре в Портон-Дауне.
На брифинге в Лондоне, посвященном делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Яковенко напомнил, что в Великобритании в связи с инцидентом находятся эксперты ОЗХО. По его мнению, им следовало бы проверить, как британским властям удалось быстро определить состав и принадлежность вещества, которое использовали для отравления Скрипаля, и не означает ли это, что с «высокой степенью вероятности британские власти располагали запасами этого вещества в лаборатории в Портон-Дауне».
В заключительной части брифинга журналистка поинтересовалась у Яковенко, почему власти РФ указывают лабораторию Портон-Даун как один из возможных источников отравляющего вещества.
"Это хорошая идея, между прочим. Я передам это моему руководству. Интересно", — ответил Яковенко.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
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