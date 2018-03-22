Яковенко поддержал идею проведения инспекции ОЗХО в британском Портон-Дауне

На брифинге в Лондоне, посвященном делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , Яковенко напомнил, что в Великобритании в связи с инцидентом находятся эксперты ОЗХО. По его мнению, им следовало бы проверить, как британским властям удалось быстро определить состав и принадлежность вещества, которое использовали для отравления Скрипаля, и не означает ли это, что с «высокой степенью вероятности британские власти располагали запасами этого вещества в лаборатории в Портон-Дауне».

В заключительной части брифинга журналистка поинтересовалась у Яковенко, почему власти РФ указывают лабораторию Портон-Даун как один из возможных источников отравляющего вещества.

"Это хорошая идея, между прочим. Я передам это моему руководству. Интересно", — ответил Яковенко.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.