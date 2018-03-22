Британский Совет прекращает деятельность в России

Британский Совет сообщил о прекращении своей деятельности в России

Британский Совет объявил о прекращении своей деятельности в России . Об этом сообщается на сайте организации. «Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы», — отметили в Британском Совете. В организации также выразили глубокое сожаление в связи с данным решением. МИД России 17 марта сообщил, что деятельность Британского Совета в России прекращается. После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия ответила аналогичными мерами на действия Лондона.