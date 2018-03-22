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Британский Совет прекращает деятельность в России
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Британский Совет сообщил о прекращении своей деятельности в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Британский Совет объявил о прекращении своей деятельности в России. Об этом сообщается на сайте организации.
«Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы», — отметили в Британском Совете.
В организации также выразили глубокое сожаление в связи с данным решением.
МИД России 17 марта сообщил, что деятельность Британского Совета в России прекращается.
После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия ответила аналогичными мерами на действия Лондона.
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